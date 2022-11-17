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TBMM Başkanı Şentop'tan Türkmenistan ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti. Türkmen gazının enerji sıkıntısı olan bu dönemde devreye sokulmasının önemli olduğunu söyleyen Şentop, Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden koridorun çok önemli hale geldiğini belirtti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 20:59
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TBMM Başkanı Şentop'tan Türkmenistan ziyareti

TBMM Başkanı Şentop'tan Türkmenistan ziyareti
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’a giden Şentop ve beraberindeki heyet, 2 gün sürecek Aşkabat ziyareti kapsamında Türkmenistan’ın bağımsızlık anıtını ziyaret etti ve buraya çelenk bıraktı.

Daha sonra Türkmen Milli Halı Müzesini gezen Şentop, Türkmen kültürünün önemli değeri el dokuma halı ve kilimlerini görme fırsatı buldu.

Şentop, burada yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla ortaya çıkan kısıtlamaların dünya ticaretini sıkıntılı hale getirdiğini belirterek, enerji intikal yollarındaki çeşitli güvenlik sorunlarından bahsetti.


Rusya-Ukrayna savaşından dolayı kuzey koridorunun gerek ulaşım gerekse enerji intikalinin sıkıntılarına değinen Şentop, Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden koridorun çok önemli hale geldiğini söyledi.

Rus gazının çeşitli sebeplerle kesilmesi ve Avrupa’da yaşanan enerji sıkıntısını dile getiren Şentop, Avrupa’ya intikal edecek enerjinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan gibi bazı ülkelerin Avrupa’ya gönderdikleri doğal gaz miktarını artırma yönünde kararlar aldığını kaydeden Şentop, “Türkmen gazının da mutlaka bu enerji sıkıntısı olan bir dönemde devreye sokulması çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkmenistan’a ziyaret gerçekleştirerek enerji konusunda üçlü bir mutabakat sağlamak için gayret göstereceklerini aktaran Şentop, “Bu konuda altyapı ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Ben bu dönemde bu iş birliğinin çok daha kıymetli, önemli hale geldiğini düşünüyorum. En kısa zamanda inşallah böyle bir ziyaret gerçekleşecek.“ şeklinde konuştu.

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