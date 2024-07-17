TBMM Başkanvekili hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yönetiminde toplanan Genel Kurul, kamuda tasarruf önlemlerini içeren yasa tasarısını ele aldı. Tartışmalar sürerken, Başkanvekili Karaca'nın oturuma ara vermesiyle Genel Kurul'un ertelendiği duyuruldu.

Sağlık sorunları nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Karaca'nın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Hatırlanacağı üzere Karaca, pandemi sürecinde akciğerinde oluşan kist sebebiyle geçtiğimiz 25 Haziran'da operasyon geçirdi.

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

Denizli doğumlu olan siyasetçi, 1989 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra siyasi hayatına Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de başladı ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Hukuk alanında serbest avukatlık yaparak mesleki kariyerini sürdüren siyasetçi, aynı zamanda 1999 ile 2004 yılları arasında Kınıklı Belediye Meclisi üyeliği ve 2000 ile 2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Denizli Şubesi'nde on yıl başkanlık yaparak toplumsal çalışmalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25. döneminde Denizli milletvekili olarak görev yapmış ve Meclis Başkanlık Divanı'nda katip üyeliği görevini ifa etti. Parti içinde çeşitli görevlerde bulunan siyasetçi, 2016 yılında parti meclisi üyeliğine seçilmiş, doğa ve insan hakları konularında genel başkan yardımcılığı yaptı. 1 Haziran 2023'te düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunarak MYK'den ayrıldı.

3 Haziran 2023 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu'nun basına kapalı toplantısında Meclis Başkanvekilliği görevine getirildi.