Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop döneminden üst düzey bir çalışan hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

T24'te yer alan habere göre, Şentop döneminde üst düzey görevlerde bulunan bir TBMM çalışanı hakkında da taciz iddiasıyla dilekçe verildiği öğrenildi.

Hizmetli kadrosunda çalışan bir kadın tarafından verilen dilekçenin ardından inceleme başlatıldı.

3 PERSONEL TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan lise öğrencisi kız çocuklarının cinsel tacize uğradığının ortaya çıkması, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Söz konusu olaya soruşturma başlatılmış ve üç personel görevden alınarak tutuklanmıştı.

ŞENTOP DÖNEMİNDE ÜST DÜZEY GÖREVLİ...

Meclis, ikinci bir taciz iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Mustafa Şentop’un Meclis Başkanlığı döneminde üst düzey görevlerde bulunduğu ve kendisine yakınlığıyla bilinen bir TBMM çalışanı hakkında, hizmetli kadrosunda çalışan bir kadın tarafından taciz iddiasıyla şikâyet dilekçesi verildi.

Dilekçenin ardından TBMM Genel Sekreterliği tarafından inceleme başlatıldığı, dilekçeye eklenen WhatsApp yazışmalarının incelendiği ve tarafların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Hakkında şikâyet bulunan kişiyle ilgili yürütülen incelemenin idari boyutta devam ettiği, soruşturma sürecinin sonucuna göre gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Yetkililer, sürecin gizlilik içinde yürütüldüğünü ve tarafların haklarının korunacağını ifade etti.