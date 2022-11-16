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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:43
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TBMM Genel Kurulu Erdoğmuş başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
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AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı "AK Parti hükümetlerinin Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlar", CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek "Antalya'nın sorunları", HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "Ağrı'da yaşanan trafik kazaları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Özşavlı, Şanlurfa'nın "tarımın başkenti" olduğunu, şehrin toprak varlığının yüzde 70'inde tarım yapıldığını söyledi.

AKP hükümetlerinin, tarıma ve çiftçiye verdiği önemin bir göstergesi olarak son 20 yılda Şanlıurfalı çiftçilere 17 milyar lira destekleme ödemesi yapıldığını dile getiren Özşavlı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kentte tarih yazdığını, bu kapsamda bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde yatırımla toplamda 106 tesisin hizmete açıldığını anlattı.

CHP Antalya Milletvekili Zeybek ise dünyanın gelecekte enerji, iklim ve gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını dile getirerek, bu sıkıntıların önüne geçebilmek için bugünden önlem alınmasını istedi.

Tarımın ayakta kalmasının tek yolunun devlet desteği olduğunu belirten Zeybek, "Devlet desteği olmadan çiftçinin büyümesini, ayakta kalmasını sağlamak mümkün değil. Çiftçiler için mazottan KDV'yi kaldıracağız. Çiftçilere mazotun yarısını ya da belli oranını devlet tarafından karşılayacağız. Tarımda taban fiyat uygulaması getireceğiz." ifadesini kullandı. (AA)

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