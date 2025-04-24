TBMM Genel Kurulu kapandı

Kaynak: DHA
TBMM Genel Kurulu kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da CHP'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Atanmayan öğretmenlerin durumu ile proje okullarında yer değiştirme ve görevlendirme işlemlerinde hak ihlali yaşadığı iddia edilen öğretmenlerin sorunları' başlıklı araştırma önergesinin görüşmeleri sırasında CHP'nin yoklama talebi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısı için oylama açtı.

Oylamada toplantı yeter sayısı 2'nci kez bulunamadığı için Adan, birleşimi 29 Nisan Salı günü toplanmak üzere kapattı.

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