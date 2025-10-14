DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır halkının sağlık hizmetlerine erişimdeki ciddi sorunlarını dile getirdi. Hun, şehirdeki devlet hastanesinin tıbbi cihaz ve donanım yetersizliği sebebiyle vatandaşların en basit sağlık sorunları için bile çevre illere gitmek zorunda kaldığını vurguladı. Bu durumun erken teşhis imkanını ortadan kaldırdığını belirten Hun, Sağlık Bakanlığı'nı Iğdır'daki sağlık problemlerini çözmek üzere acilen adım atmaya davet etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Ankara'nın başkent oluşu" konulu konuşmasında, Ankara'nın sadece siyasetin değil, aynı zamanda ticaret, kültür ve edebiyatın da başkenti olduğunu ifade etti. Ankara'nın tarım ve sanayi şehri olmasının yanı sıra, "Aynı zamanda üniversiteler şehri ve diplomasinin merkezidir. Türk Devletleri Teşkilatı, Ankara'yı 2026 yılı için Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan etti. Seneye NATO Zirvesi, şehrimizde yapılacak. Devlet başkanları, liderler ve uluslararası kuruluşlar ve dünya medyası Ankara'da olacak. Ankara, artık sadece klasik bir başkent olmaktan çıkmış, dünya diplomasisine yön veren, mazlumlara sahip çıkan, zalimlere heybetli duruş sergileyen dünyanın en önemli siyaset merkezi olmuşken, suları akmayan, trafik sorunu öylece kalakalmış bir şekilde çözüm bekleyen bir şehir haline geldi maalesef." sözlerini kullandı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise, Amasra maden ocağındaki patlamayı gündeme getirdiği konuşmasına, ocakta çalan acil durum siren sesini dinleterek başladı. Amasra'da 2022 yılında gerçekleşen maden kazasında 43 madencinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bankoğlu, şunları kaydetti: "Sayıştay raporları, uzmanlar, odalar hepsi uyarmıştı. Metan gazı değerleri tehlikeli seviyede, havalandırma yetersiz, sistem alarm veriyor. Madenciler 'ölüm geliyor' demişti. Ama bu uyarılar, Ankara'da koltuklarda oturanlara hiç ulaşmadı. Hiçbirisi umursamadı. 3 yıl önce Amasra'da yaşanan bir iş kazası değildir, göz göre göre gelen bir cinayettir. Defalarca uyarılmış, raporlanmış, dile getirilmiş bir faciadan 'kader' diyerek sıyrılan sorumsuz bir zihniyetin sonucudur." CHP milletvekilleri, 14 Ekim 2022'deki Amasra maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin fotoğraflarını sıralara koyarak, yakalarına "Amasra'yı unutma" yazılı kokartlar taktı.