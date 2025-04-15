TBMM Genel Kurulu toplandı (15 Nisan 2025)

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu , Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polisliğin yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Tipioğlu, polisin devletin varlığı ve milletin birlik ve beraberliğinin en önemli teminatı olduğunu vurguladı. Emniyet teşkilatının en büyük gücünün halkla kurduğu güven bağı olduğuna dikkat çeken Tipioğlu, polislerin özlük haklarının, sosyal imkanlarının ve çalışma koşullarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. “Huzur yalnız sokakta değil, o huzuru sağlayanın hem yüreğinde hem evinde hem de işinde olmalıdır.” dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz , zirai dondan etkilenen bölgelerin doğal afet bölgesi ilan edilmesi ve çiftçilerin zararlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Öte yandan, Peru-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Vivian Olivos Martinez ve beraberindeki heyet , Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.

