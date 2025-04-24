TBMM Genel Kurulu toplandı (24 Nisan 2025)

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli’nin ödediği vergilere rağmen hak ettiği hizmetleri alamadığını savundu. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketinden 80’inin Kocaeli’de bulunduğunu vurgulayan Türkkan, kentin altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Körfez Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Türkkan, bu konuda soruşturma başlatıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, TBMM’nin 105 yıl önce umutları tükenmiş bir milletin bağrından doğduğunu belirtti.

Bunun bir devrim olduğunu vurgulayan Gezmiş, azim ve inançla Kurtuluş Mücadelesi’nin yürütüldüğünü, aynı inançla Meclis’in açılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını söyledi.

Yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele edilmeden milli egemenlikten bahsedilemeyeceğini dile getiren Gezmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutukluluğuna tepki gösterdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları nedeniyle gündemde farklı tartışmaların yer aldığını hatırlattı.

Operasyonlarda ve soruşturmalarda bir kesimin ısrarla “Bu bir siyasi operasyondur” dediğini aktaran Baykan, şunları ifade etti:

“Perde arkasında milletin iradesini kendi rant ve geleceği uğruna kullananlar olduğunu iddia ediyoruz. Bu kesimlerin düşünceleri elbette karşı karşıya gelecek, geliyor, yargı kararını verecek. Tabii, burada hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesinin zanlılar, sanıklar lehine kullanılması ne kadar gerekliyse, soruşturma noktasında soruşturulan kişilerin ve onların taraftarlarının da insanları suçlarken her bir insanın, zanlı olsun olmasın, masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.”