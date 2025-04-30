TBMM Genel Kurulu toplandı (30 Nisan 2025)

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Türk futbolunda altyapının önemine" ilişkin yaptığı konuşmada, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde final oynadığını anımsattı.

Bazı futbol takımlarının borçlarına değinen Sancaklı, futbolda altyapı seferberliği uygulanması gerektiğini belirtti.

Sancaklı, "Eğer altyapı seferberliği uygulanmazsa bu kulüplerimiz birkaç seneye kilit vurmak zorunda kalacaklar. O yüzden Sayın Bakanımızdan bunu istiyoruz." dedi.

"Artvin'in sorunları" hakkında söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şehre yapılan ödeneklerin yetersiz olduğunu savundu.

Artvin'de bazı ulaşım projelerinin tamamlanamadığına değinen Bayraktutan, "Artvin bu ülkeye her şeyini verdi. Artvin, bu ülkeye mezarlarını verdi. Buradan haykırıyorum; diyoruz ki 'Artvin'in yollarını yapın. Artvin'e gerektiği değeri verin. İnsanlarımız yollarda ölmesin. Hastanelere doktorları atayın. Uzman doktorlarla alakalı gerekenleri yapın. Mutlaka bölgede bir onkoloji hastanesini kurun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edildiğini anımsattı.

Bu karanın yalnızca şehrin değil, ülkenin de turizm, kültür ve uluslararası işbirliği vizyonuna büyük katkı sağladığını kaydeden Öncü, "Bu kapsamda 26-27 Nisan'da şehrimizde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu, yerel kalkınmanın ulusal vizyonla nasıl buluşabileceğinin en somut örneklerinden biri olmuştur." diye konuştu.

Öncü, "Bu kıymetli organizasyonun hayata geçirilmesinde en büyük katkıyı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimiz adına şükranlarımızı arz ediyor, Erzurum'un bu başarısının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, birkaç milletvekilinin partileri ve partilerinin belediye başkanları hakkındaki sözlerine değinerek, bu milletvekillerinin bilmediği konularda algı yaptığını ileri sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının 18 Ekim'de başladığını, otel görüntülerinin ise ekim ayının ilk haftasına ait olduğunu dile getiren Başarır, "Bu ülkede polis, devlet, İçişleri Bakanı mahkeme kararı olmaksızın insanları mı dinliyor? İçişleri Bakanı, 'ben jammer kullanmıyorum' diyor. Dinleyen sensin zaten, kendini mi dinleyeceksin. Sen insanları mahkeme kararı olmaksızın teknik, fiziki takibi yapıyorsun, sonra ben 'bantçı' oluyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Ben zaten bu 20 dakikalık, birer dakikalık konuşmaları toptan kaldırmaktan yanayım. Oturalım, konuşalım, başka bir formül bulalım." diye konuştu.

Zengin, bantlama işini yapanın özel bir güvenlik olduğunun anlaşıldığını kaydederek, "Ben de bu kadar yıldır siyaset yapıyorum, gidip bir yere bant yapıştıran kimseyi görmedim. Kaldı ki her şeyin herkesin izlendiği, telefonlarımıza bile ne olup bittiği belli olan bir yerde neyi bantlayacağız, neyi kapatacaksınız ben bunu anlayamadım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Zengin'in 1 dakikalık konuşmalara dair değerlendirmesine, "Yahu birilerine kamera bandı suçlaması yapıyorsunuz, siz 600 milletvekilinin ağzını bantlamaya çalışıyorsunuz. Despotizm bu işte." sözleriyle tepki gösterdi.

Zengin ise Başarır'ın sözlerini çarpıttığını söyleyerek, "Bu 20 dakikalık konuşmalara bir formül bularak daha etkin hale getirelim. 1 dakika değil, 3 dakika olsun. 1 dakika nedir, zaten yetiştiremiyor insanlar. Daha fazla süre verelim ama bunu daha makul bir zemine bağlayalım." dedi.

Jammer'ın yolda kullanılmasıyla özel görüşmelerde kullanılmasının başka bir şey olduğunu kaydeden Zengin, "Siz ne yapıyorsunuz, 'paşa gönlüm istiyor, bir görüşme yapacağım. Kapatayım bantları, gelsin jammerlar, otelde, çevrede bulunan hiç kimse görüşmesini yapamasın. Bunu yapmaya hukuken de hakkınız yok." diye konuştu.

Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ, birinci ve ikinci partinin Genel Kurul'daki tartışmalarının diğer grupları rahatsız ettiğini, yönetim konusunda da adaletlerinin sorgulandığını ifade etti.

Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti, 1 Mayıs'ın emniyet ve esenlik içinde geçmesini içtenlikle diledi.

Kılıç, 3 Mayıs'ın da Milliyetçiler günü olduğunu anımsatarak, "Türk milleti için milliyetçiliği ülkü edinerek mücadele edenlerin günü olan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kökeni 1944 yılına dayansa da tarihin her devrinde Türk milleti için gerek kılıçla gerekse fikirle savaş veren kahramanlarımızı anmak adına büyük bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Kılıç, şöyle devam etti: