TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda farklı konular ele alındı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, tarım ve ithalat konularına değinirken, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Kayıplar Haftası'nın önemine vurgu yaptı. AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise Afyonkarahisar'ın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini dile getirdi.

Kocamaz, Türkiye'de tarımın önemine dikkat çekerek, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Mersin ve Çukurova bölgesindeki çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade etti ve hükümetin tarım politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Serhat Eren ise Türkiye'de kayıpların adalet arayışının bir parçası haline geldiğine değindi. Her yıl 17-31 Mayıs tarihlerinin Kayıplar Haftası olarak anılmasına rağmen, kayıpların akıbetinin hala belirsiz olduğunu ve adaletin sağlanamadığını ifade etti.

Yurdunuseven ise Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin önemli bir kavşak noktası olduğunu ve tarihi birçok değeri barındırdığını dile getirdi. Ayrıca, şehrin termal turizm ve gastronomi alanlarında da öne çıktığını belirtti.