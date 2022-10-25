TBMM Genel Kurulu toplandı

Oturumun başında, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya "Ankara'nın sorunları"; CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Malatya'nın sorunları" ve AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya "Osmaniye'nin il oluşunun yıl dönümü"ne ilişkin gündem dışı konuştu.

Mevlüt Karakaya, Anayasa'nın değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği maddelerine değinerek, Cumhuriyet'in şekli, yapısı ve çerçevesine dikkati çekti.

Son zamanlarda bu alanlarda idraksiz davranışlar, izansız açıklamalar, şuursuz duruşların olduğunu belirten Karakaya, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve Türk gençliğine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temel unsurlarını yok etmek, yapı taşlarını yerinden sökmek isteyenlerle birlikte olup arkasından 'Biz Atatürkçüyüz' demek bir şuursuzluk hali değil de nedir acaba? Türk milletinin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne kastedenlerle aynı cephede yan yana gelip arkasından 'Biz milliyetçiyiz' demek bir idraksizlik hali değilse nedir acaba? İnsan kanı akıtan katil sürülerine arka çıkıp sonra da barıştan, insan hakkından bahsetmek hainlik değil de nedir acaba? Herkes tuttuğu safta terennüm ettiği sözlerin farkında olmalıdır. Ankara merkezi hükümettir ve Atatürk'ün dediği gibi ilelebet böyle kalacaktır."

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya gezisinde sokaklara asılan afişlerin ücretlerinin vatandaşlardan toplanan vergilerle ödendiğini, bu vergilerle AK Parti'nin reklamının yapıldığını öne sürdü.

Kayısı üreticilerinin sorunlarına değinen Ağbaba, kayısı taban alım fiyatının henüz açıklanmadığını, çiftçilerin sulama sorununun devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya da seçim bölgesi Osmaniye'nin tarihsel, siyasi ve kültürel önemini anlattı. Kaya, Osmaniye'ye sağlık, eğitim ve diğer alanlarda yapılan yatırımlara değindi.

- "Sessiz devrimler yaptık"

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yılına girdiklerini belirterek, bariyerleri devire devire, milletin yüreğinde yer alarak güçlü bir siyasi konuma geldiklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, PKK ve Asala terör örgütlerinin saldırılarında şehit olanları rahmetle andı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Ankara'da gazetecilerin gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldıklarını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet'in temel hedefinin eğitim ve kalkınma olduğunu aktaran Özkoç, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 50'ye yakın fabrika kurulduğunu, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında devlet adına tek bir fabrika açamayanların Cumhuriyet'i karalamaya çalıştığını öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız bir Türkiye hedeflediğini, AK Parti iktidarlarının da Türkiye'nin her alanda bu hedefe ulaşması için çaba harcadığını vurguladı.

Akbaşoğlu, 20 yıllık iktidarları döneminde milletin bütün fertlerini kuşatarak sessiz devrimler yaptıklarını ve bunları demokrasiyle taçlandırarak Cumhuriyet'in hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.