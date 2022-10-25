25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:47
Takip Et

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
+
Aa
-

Oturumun başında, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya "Ankara'nın sorunları"; CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Malatya'nın sorunları" ve AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya "Osmaniye'nin il oluşunun yıl dönümü"ne ilişkin gündem dışı konuştu.

Mevlüt Karakaya, Anayasa'nın değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği maddelerine değinerek, Cumhuriyet'in şekli, yapısı ve çerçevesine dikkati çekti.

Son zamanlarda bu alanlarda idraksiz davranışlar, izansız açıklamalar, şuursuz duruşların olduğunu belirten Karakaya, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve Türk gençliğine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temel unsurlarını yok etmek, yapı taşlarını yerinden sökmek isteyenlerle birlikte olup arkasından 'Biz Atatürkçüyüz' demek bir şuursuzluk hali değil de nedir acaba? Türk milletinin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne kastedenlerle aynı cephede yan yana gelip arkasından 'Biz milliyetçiyiz' demek bir idraksizlik hali değilse nedir acaba? İnsan kanı akıtan katil sürülerine arka çıkıp sonra da barıştan, insan hakkından bahsetmek hainlik değil de nedir acaba? Herkes tuttuğu safta terennüm ettiği sözlerin farkında olmalıdır. Ankara merkezi hükümettir ve Atatürk'ün dediği gibi ilelebet böyle kalacaktır."

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya gezisinde sokaklara asılan afişlerin ücretlerinin vatandaşlardan toplanan vergilerle ödendiğini, bu vergilerle AK Parti'nin reklamının yapıldığını öne sürdü.

Kayısı üreticilerinin sorunlarına değinen Ağbaba, kayısı taban alım fiyatının henüz açıklanmadığını, çiftçilerin sulama sorununun devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya da seçim bölgesi Osmaniye'nin tarihsel, siyasi ve kültürel önemini anlattı. Kaya, Osmaniye'ye sağlık, eğitim ve diğer alanlarda yapılan yatırımlara değindi.

- "Sessiz devrimler yaptık"

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yılına girdiklerini belirterek, bariyerleri devire devire, milletin yüreğinde yer alarak güçlü bir siyasi konuma geldiklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, PKK ve Asala terör örgütlerinin saldırılarında şehit olanları rahmetle andı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Ankara'da gazetecilerin gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldıklarını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet'in temel hedefinin eğitim ve kalkınma olduğunu aktaran Özkoç, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 50'ye yakın fabrika kurulduğunu, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında devlet adına tek bir fabrika açamayanların Cumhuriyet'i karalamaya çalıştığını öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız bir Türkiye hedeflediğini, AK Parti iktidarlarının da Türkiye'nin her alanda bu hedefe ulaşması için çaba harcadığını vurguladı.

Akbaşoğlu, 20 yıllık iktidarları döneminde milletin bütün fertlerini kuşatarak sessiz devrimler yaptıklarını ve bunları demokrasiyle taçlandırarak Cumhuriyet'in hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
1
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
2
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
3
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
4
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
5
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
6
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.