TBMM Genel Kurulu toplandı

AA - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 13 Kasım Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Milli Mücadele döneminde her kesimden insanın canlarını ortaya koyarak vatanı savunduğunu belirtti.

Şanlı zaferlerle yurdun her yanındaki düşman ordularının bozguna uğratıldığını anımsatan Yel, Tekirdağ halkının da şehirlerini düşman işgalinden kurtararak 13 Kasım 1922'de destan yazdığını söyledi. Yel, kadim medeniyetlerin kültürleriyle harmanlanmış bir medeniyet şehri olan Tekirdağ'ın, AK Parti iktidarları döneminde marka bir şehre dönüştüğünü ifade etti. Tekirdağ'ın sanayi, ticaret, Ar-Ge, tarım ve sağlık alanlarındaki verilerini sıralayan ve başarılarına dikkati çeken Yel, Tekirdağ'ın yatırımlar için cazip bir il olduğuna işaret etti.

AK Parti'li Yel, kutsal vatan topraklarının her bir karışı için kahramanlıkla mücadele vererek millet için göğsünü siper eden ve bu cennet diyarı vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle andı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, iktidardan, fındık üreticisinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik destek paketi açıklamasını ve bunu yıl sonuna kadar uygulamaya koymasını istedi.

Ordu'nun ulaşım sorunlarının çözümü için adım atılmadığını savunan Torun, iktidarın, yol konusunda Ordu'da sınıfta kaldığını ileri sürdü.

Torun, Ordu'nun çok büyük bir kısmının maden sahası ilan edildiğini; iktidarın, felaketlere rağmen şehrin her yanında maden ruhsatı verdiğini de söyledi.