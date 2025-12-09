TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri ikinci gününde de sert tartışmalarla devam etti ve bu kez dikkat çeken konulardan biri de yargı bağımsızlığı oldu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile ilgili sorunların her sorunun temeli olduğuna dikkati çekti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların hakimlerinin tayin edilmesine tepki gösteren Arı, şunları söyledi:

"Birçok davada yaşanan örnekler var ama özellikle Ekrem İmamoğlu dosyalarıyla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Dün görülen davasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde diploma ceza davasındaki hakim değiştirildi ve Kahramanmaraş’a sürgün edildi ve yine İstanbul 5. İdari Mahkemesi Başkanı ve üyeleri yazdıkları müzekkerelerin cevaplarını göremeden Bölge İdare Mahkemelerine tayin edildi. Anadolu 7. Ceza Asliye Mahkemesi hakimi 5’inci duruşmasından sonra Samsun’a gönderildi. İstanbul BAM 24. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri karar veremeden diğer dairelere gönderildi. Yapmak istediğinizi de milletin gözüne soka soka yapmaya devam ediyorsunuz. Bağımsız hareket etmek isteyen hakim mi arıyorsunuz yoksa sizin talimatınıza uygun mahkumiyet kararı verecek hakim mi arıyorsunuz?”

‘HSK OLMAYINCA BELEDİYEYE ALDINIZ’

“Yargıda tarafsızlığı ve bağımsızlığı nasıl sergiliyorsunuz? Daha yakın tarihte Meclis Genel Kurulu’nda bir oylama yapıldı, İsmail Ergüneş isimli bir şahsı HSK’ya aday gösterdiniz ancak bu şahıs seçilemedi. Gaziosmanpaşa AKP İlçe Başkanı yaptınız. Daha bir hafta önce HSK’ya üye yapılacaktı, Gaziosmanpaşa’ya AK Parti İlçe Başkanı yaptınız. Böyle mi sağlıyorsunuz tarafsız ve bağımsız yargıyı? Geçmiş dönemde de AKP içinde il başkanlığı, belediye meclis üyeliği yapmış bine yakın kişi bugün hakim, savcı. Bu yöntemle mi tarafsız yargıyı sağlayacaksınız? Bu nedenle size kimse inanmıyor, güvenmiyor. Daha 3 sene önceye kadar yüzde 85’lerde yargıya güven varken önce yüzde 37’lere, bugün de yüzde 20’lere düşürdünüz, çünkü ülkede tarafsız ve bağımsız bir yargı bırakmadınız."

ARTIK VEKİLLERE BİLE CEVAP YOK

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de AK Parti iktidarı döneminde Meclis'in denetim yetkilerinin ve yasama faaliyetlerinin etkisizleştirildiğini söyledi. Yücel, yeni sistem nedeniyle ülke çapında yaşanan felaketlerden sorumlu olduğunu belirttiği Bakanların Meclis karşısında hesap vermediğini ve Cumhur İttifakı'nın Meclis çalışmalarını sadece kendi iktidarlarının ömrünü uzatmak için kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Geçmişte sözlü soru ve gensoru gibi mekanizmalarla denetleyen Meclis, bugün gerçek anlamda denetim yetkisini dahi yitirmiş durumdadır. Bolu Kartalkaya’da 78 insanımızın yanarak can vermesinde sorumluluğu olan Turizm Bakanı da İliç maden kazasında 9 madencimizin hayatını kaybetmesinde ihmali olan Çevre ve Şehircilik Bakanı da güvencesiz bir şekilde çalıştırılan çocuk ve kadınların iş cinayetlerinde ölmesinde vebali olan Çalışma Bakanı da okul çağındaki çocuklarımızın can vermesinde sorumluluğu olan Milli Eğitim Bakanı da milletin Meclisi’ne hesap vermemektedir.

28. Dönem boyunca Meclis’e 37 bin 231 soru önergesi verilmiş, bunların 10 bin 381’i hiç cevaplanmamıştır. Sadece 5 bin 745’i süresinde cevaplanmıştır. ‘Konu hakkında araştırmalar sürüyor’ ya da ‘Bu konu, Bakanlığımızın konusu dışındadır’ gibi geçiştirici ifadeler de cevaptan sayılmış. 28. Dönem’in başından bu yana her 100 kanun teklifinin 60’ını CHP vermiş ama her biri AKP ve MHP grubu tarafından reddedilmiştir.”

AYM KARARLARINA UYULMAMASI KONUSU

CHP grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şunları söyledi:

"Adaleti bütçe cetvellerinden okuyacak zamanı Türkiye'de artık çoktan geçtik. AYM kararlarına uymayı reddeden mahkemeler hukuki güvenliği alt üst etti. AİHM kararlarına rağmen Demirtaş ve Yüksekdağ hala tutuklu. Can Atalay'a dair AYM kararının uygulanmaması hukuka açık bir meydan okuma. Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklar sürekli geriledi. Üzülerek söylüyorum; cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı edebilmek için, sırf bir seçim daha kazanmak için kurduğunuz yargı oyunları Türkiye'yi bu hale getirdi."

‘ADALET SARAYLARINDA ADALET ARANMIYOR’

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez şunları söyledi:

"Sorunun temel nedeni AKP'nin 24 yılda demokrasiden, hukuk devleti ilkesinden, evrensel hukuk kurallarından uzaklaşarak tek adam rejimini tahkim etmiş olmasıdır. O nedenle iktidarda olduğunuz bu süreçte 4 yargı reformu strateji planı ve 11 yargı paketi açıklamanıza rağmen artık adaleti adalet saraylarında değil sosyal medya adaletinde arıyor. O nedenle artık halk, hakim ve savcıların değil, adalet sistemiyle sorunlu olan kişilerin adaleti gerçekleştireceğine inanıyor. O nedenle Sayın Adalet Bakanı sık sık 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyor. Vatandaşlarımız hızlı, tarafsız, öngörülebilir ve bağımsız bir yargı beklentisi içindedir. Bu beklentiyi karşılamanın yolu da HSK'nın güçlü, şeffaf ve liyakat esaslı bir yapıya kavuşmasından geçmektedir.”