TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar. CHP'li Gülcan Kış: AKP’nin yönetim anlayışı halktan kopuk ve israfçı bir düzendir

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İYİ Parti Grubu’nun belediyelerdeki usulsüzlükler, şeffaflıktan uzak ihaleler ve kamu kaynaklarının israfına ilişkin verdiği önergeye ilişkin söz alarak 2002’den bu yana AK Parti’nin yerel yönetimlerde şeffaflıktan uzak, rant ve israf üzerine kurulu bir sistem oluşturduğunu iddia etti.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışının halkın ihtiyaçlarını değil, belirli zümrelerin çıkarlarını öncelediğini belirten Kış, “AKP’nin iktidara gelir gelmez oluşturduğu sistem, halkın ihtiyaçlarını değil, belirli bir zümrenin çıkarlarını öncelemiştir. Kamu ihaleleri şeffaflıktan uzak bir şekilde yönetilmiş, yandaş firmalar kayrılarak yerel yönetimlerde rant ekonomisinin önü açılmıştır” dedi.

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“2019 YEREL SEÇİMLERİ, AKP’NİN ÇÖKÜŞÜNÜN BAŞLANGICIDIR”

Kış, 2019 yerel seçimlerini AKP’nin belediyecilik anlayışındaki çöküşün dönüm noktası olarak tanımladı. Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönetimi devraldığı yerlerde israfa dur dediğini, şeffaflık ve halk odaklı hizmet anlayışını hayata geçirdiğini ifade etti.

“Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz, AKP döneminden kalan borç batağına ve türlü engellemelere rağmen halkın refahını önceleyen projeler geliştirmiş, sosyal yardımları artırmış ve toplu taşımadan altyapıya kadar birçok alanda önemli hizmetler sunmuştur” diyen Gülcan Kış, bu başarıların CHP’nin yerel yönetimlerde kazandığı 414 belediye ile 2024 Yerel Seçimleri’nde yerelde iktidara taşındığını hatırlattı.

“RANT DÜZENİ ÇÖKTÜ, AKP’NİN ÇIKMAZI DERİNLEŞTİ”

Kış, AK Parti’nin büyükşehirleri kaybetmesiyle birlikte rant düzeninin sarsıldığını ve belediyelerden yandaş firmalara kaynak aktarımının sona erdiğini belirterek, “AKP’nin büyükşehirleri kaybetmesi, sadece bir yerel seçim yenilgisi değil, aynı zamanda bir yönetim modelinin de çöküşünün başlangıcı olmuştur. CHP’li belediyelerimizle birlikte halkın kaynakları halkın ihtiyaçlarına yönlendirilmiştir. Tarih sizi zaten israfçı ve rantçı bir iktidar olarak hatırlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim iktidarımızda, halkın güvenine layık bir yönetim anlayışıyla, yaptığınız tüm yolsuzlukların hesabını halk adına soracağız ve ülkemizin geleceğini adaletle yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.