TBMM karıştı! AKP ve CHP'li vekiller burun buruna geldi! Şişe fırlatıldı...

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerde gergin anlar yaşandı. AKP ve CHP'li vekiller arasında İmamoğlu tartışması yaşandı.

14.00'da açılan TBMM'de gündem dışı söz alan AKP'li Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, söz alarak İmamoğlu için, "Üzerine atılan suçlardan mı rahatsızsınız yoksa başka korkularınız mı var" dedi. CHP'liler ise sıralara vurunca AKP'lilerde tepki geldi.

Tansiyon düşmeyince iki grubun burun buruna geldiği görülürken, CHP'li sıralardan AKP'li sıralara kolonya fırlatıldı. Meclis Başkanı yerinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ise oturuma ara verdi.

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