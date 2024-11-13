TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi. CHP'liler oylamaya katılmadı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi. CHP'liler oylamaya katılmadı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda 4 kamu denetçisi seçildi. Buna göre; dört yıl süreyle görev yapacak olan yeni kamu denetçileri Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta oldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık başkanlığında kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı.

Komisyonda yapılan dört tur oylama sonucunda 12 aday arasında kamu denetçiliğine Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta seçildi.

Kamu denetçiliğine seçilen isimler yemin etti.

Meclis Genel Kurulunda, dün yapılan oylamada eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Kamu Başdenetçisi seçilmesine tepki gösteren CHP milletvekilleri komisyonun oylama bölümünde yer almadı.

Denetçilerin görev süreleri 4 yıl olacak.

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