TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde düzenlenen etkinlikte, direniş ve dayanışma temalı eserler sanatseverlerle buluştu.

Açılışa Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, Hacer Sönmez koordinatörlüğünde, Ömer Faruk Dere küratörlüğünde ve Kızılay İstanbul Kadın Başkanı Ayşe Varank Arslantürk öncülüğünde hazırlandı; 7 bölge 7 şehirde gezici olarak devam edecek.

TÜRK KIZILAY'DAN GAZZE MÜCADELESİ VURGUSU

Sergi açılışında konuşan Fatma Meriç Yılmaz, Gazze halkının dik duruşuna ve vatan sevgisine hayranlık duyduğunu belirterek, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu vurguladı. "Bazen kapılar kapanıyor, içeriye hiçbir malzeme girmiyor. Ancak bizim oradaki personelimiz mücadele ediyor ve her gün en azından aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkartıyor. 2 senedir 15-30 bin arasındaki sıcak yemeği Türk milleti adına dağıtmaya devam eden personellerimiz var. Hangi yolları bulabilirsek oraya yardım ulaştırmanın çabası içindeyiz. Son bir ayda ateşkes gündeme geldi. Her ne kadar ihlaller olsa da şu anda Gazze'ye 400 TIR giriyor. Bu da bizim çabalarımızı hızlandırmamızı gerektiriyor çünkü öyle bir dönemdeyiz ki bu ateşkes acaba kalıcı barışa mı dönüşecek yoksa tekrar bir kapanmaya mı, dönüşecek onu bilemiyoruz. Onun için açık olduğu zamanlarda çok hızlı hareket ediyoruz." dedi.

'TBMM KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR'

Hasan Turan, "Bugün burada sadece bir serginin açılışını yapmıyoruz. Hilalin anlamına uygun olarak bir haykırışın, direnişin sanata dönüşmüş sergiyi açıyoruz. Bu Meclis tam da kendisine yakışanı yapar. Meclisimiz yalnızca yasaların çıkarıldığı, savunulduğu, düşüncelerin ortaya konulduğu bir yer değildir. Burası milletimizin iradesini ve vicdanını temsil etmektedir. İnsanlık vicdanının da bir örneğini ortaya koyuyor. TBMM, yıllarca Kudüs'e ve Gazze'ye hizmet etmiş bir milletin hizmetçisidir. Bu millet 400 yıldan fazla bir süredir o mübarek topraklara hizmet etmiştir. Dolayısıyla bu Meclis de bugün gönül coğrafyamıza aynı şekilde hizmet etmeye, onların derdiyle dertlenmeye ve çözüm bulmaya gayret etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyetimiz ve TBMM Başkanımızın liderliğinde TBMM, her zaman tarihin doğru yerinde durarak Gazzeli kardeşlerimizle birlikte olmaya, yaralarını sarmaya, destek olmaya, zor durumdan çıkmaları için çaba göstermeye devam etmişlerdir. Haklı olan Filistin Davasını her daim savunmuş ve ülkemizin milli meselesi olarak görmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

Turan, siyonist işgalcilerin kötülüğün sembolü olarak etiketlendiğini ve Türkiye'nin Gazze'yi gündemden düşürmeyeceğini ekledi.

Sergi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve yardım kampanyalarına destek olmak amacıyla düzenlendi; ziyaretçiler, eserler üzerinden Filistin direnişini sanatsal bir perspektiften izleyebilecek.