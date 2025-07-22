TBMM tatile girdi... 3 komisyon yine de çalışacak

Kaynak: ANKA
TBMM tatile girdi... 3 komisyon yine de çalışacak

Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekleyen kanun teklifleri nedeni ile çalışma süresi uzatılan TBMM tatile girdi. Meclis'in 21 Temmuz itibari ile tatile girdiği Resmi Gazete'de yayımlanırken 3 komisyon yine de çalışacak.

TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE'TE YAYIMLANDI

Kara göre; TBMM'nin, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

3 KOMİSYON YİNE DE ÇALIŞACAK

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

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