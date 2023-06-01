TBMM yarın yemin töreni için Bahçeli başkanlığında toplanıyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri yarın 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek.

TBMM yarın yemin töreni için Bahçeli başkanlığında toplanıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, yarın saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek.

İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak. Bu kapsamda TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın görev yapacak.

Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak.

Yemin töreni, Bahçeli'nin ant içmesi ile başlayacak

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.

Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Öte yandan Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri de devam edecek.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu Sağlık
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı Güncel
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş Magazin
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı Spor
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı
Bu ikili müthiş Şifalı Bitkiler
Bu ikili müthiş