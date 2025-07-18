TBMM' ye ziyarete gitti "İYİ" oldu

AKSARAY / METİN KURT

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaraylı hemşehrilerini ağırlayarak önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İYİ Parti Eskil İlçe Başkanı Dağıstan Filikci ile beraber heyette yer alan Hasan Filikci, Mehmet Mutlu ve Hacı Mucuk, Gazi Meclis’te Turan Yaldır’ın konuğu oldu.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmelerde hem bölge sorunları hem de İYİ Parti’nin Aksaray ve Eskil ilçesindeki çalışmaları ele alındı. Yaldır, partiye yeni katılımlarla büyümeye devam ettiklerini vurgulayarak, özellikle saha çalışmalarına verdikleri önemi ifade etti.

Buluşmanın dikkat çeken bir diğer kısmı ise Hacı Mucuk’a rozet takılarak İYİ Parti ailesine resmen katılımının sağlanması oldu. Milletvekili Yaldır, “Hacı Mucuk abimize rozetimizi takarak kendisini partimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Partimiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Hemşehrilerimizin desteğiyle yolumuza daha emin adımlarla yürüyoruz.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Ziyaret sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Yaldır, nazik ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkür etti. Aksaray'ın siyasi nabzını tutmaya devam eden İYİ Parti’nin, önümüzdeki süreçte bölgedeki etkinliğini daha da artırması bekleniyor.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilerleyen dönemde Eskil ve çevresinde yeni üye kayıtlarına hız verilecek, saha çalışmaları yoğunlaştırılacak. Bu ziyaret, İYİ Parti’nin yerelde güçlenme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.