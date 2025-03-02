TBMM'de bu hafta: Gündemde hangi konular var?

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta görüşmelerine başlanması planlanan ancak muhalefetin eleştirileri nedeniyle ertelenen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, bu hafta görüşülecek. Bolu Kartalkaya’daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da iki kez toplanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili derneklerin yetkililerini dinleyecek.

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyonların gündemleri yoğun olacak. TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta muhalefet ve iktidar partilerinin anlaşarak bu haftaya ertelediği Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin ele alınması bekleniyor. Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülürken eleştiriler yöneltilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ne, muhalefetin tepkileri sürüyor.

Muhalefet partileri, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nde özellikle Siber Güvenlik Başkanlığının denetim yetkisinin keyfi uygulamalara yol açacağına yönelik endişelerini dile getiriyor. Muhalefet, özellikle kanun teklifindeki "Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin veya siber saldırıların önlenmesi amacıyla hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının veya Başkanın yazılı emri ile konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilecek ve kopya çıkarma ve el koyma işlemi gerçekleştirilebilecek. Bu işlemlerin yapılabilmesi için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Hakim kararı olmaksızın yapılan arama ve gerçekleştirilen kopya çıkarma ve el koyma işlemleri 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhal imha edilecek ve el koyma kendiliğinden kalkacak. Bu fıkra kapsamına giren talepler bakımından Ankara Sulh Ceza Hakimliği yetkili ve görevli olacak, ancak kamu kurum ve kuruluşları bakımından hakimlik kararı aranmayacak” hükmündeki "hakim kararı olmaksızın" ifadesine, kişisel verilerin güvenliği ve özel hayatın gizliliği ilkeleri açısından tepki gösteriyor. Ayrıca, teklifin yasalaşması halinde ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara yol açacağı belirtiliyor.

Komisyonların gündemleri de yoğun. Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangını araştırma komisyonu, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da iki kez toplanacak. Komisyon, salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Çarşamba günü ise Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) yetkilileri komisyona sunum yapacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda salı günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ile Ankara Gelincik Merkezi sunum yapacak. Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu’nda ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri dinlenecek.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak. Ayrıca yarın Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleştirilecek.

