TBMM'de bu hafta 'İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürecek

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da geçen hafta ilk 4 maddesi kabul edilen, "İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürülecek. Teklife göre; her ilde vali başkanlığında, İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları; Ulusal Katkı Beyanı, "Net Sıfır Emisyon" hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı; ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak, teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisi'ni kuracak, ithal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, Ulusal Tahsisat Planı'nı onaylayacak.

SERA GAZI EMİSYON İZNİ ALINMASI ZORUNLU OLACAK

Teklif ile ayrıca doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin liradan 5 milyon TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak. Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon lira, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin lira, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin lira idari para cezası verilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, 45 kamu kurumunun, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşecek. Komisyon bu kapsamda; salı günü Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü yetkililerini, çarşamba günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme yetkililerini, perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. yetkililerini dinleyecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu salı günü danışmanlık şirketlerini dinlemek üzere toplanacak. AK Parti grubunun TBMM Başkanlığı'na sunduğu, "Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği yetkililerini kabul edecek. Dilekçe Komisyonu ise çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek. (DHA)

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