Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, çevredekilerin rahatsız olmasına neden olacak şekilde araçta ses sistemi değişikliği yapan sürücülere 16 bin lira idari para cezası verilecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Geri alınan ehliyetler, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek, ehliyet almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

CEZALAR ARTIRILACAK

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan, zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

TBMM Genel Kurulunda ayrıca Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşülmesi bekleniyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere salı günü toplanacak. Komisyon ayrıca perşembe günü ikinci kez toplanacak. Bu toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ile ilgili sunum yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2024 Yılı raporunu görüşmek üzere çarşamba günü toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunda ise Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ele alınacak ve inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritası belirlenecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.