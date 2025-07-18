TBMM'de çarpıcı konuşma! Selcan Taşcı DEM Parti’nin iki yüzlülüğünü dile getirdi

Taşçı, insanların katledilerek cezalandırılmasının bir "mesaj verme yöntemi"ne dönüşmesini kınadı.

Selcan Taşcı DEM Parti’nin iki yüzlülüğünü dile getirdi

Katliamın faili IŞİD terör örgütünü de sert ifadelerle lanetleyen Milletvekili Taşcı, "Tek Suruç değil; 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 arasındaki o kanlı 5 ay, bütün yönleriyle üzerinde istikşafi görüşmelere muhtaçtır!" ifadelerini kullandı.

TAŞÇI DEM PARTİ SIRALARINA SESLENDİ; "PKK'YA GÖZ YUMMAK İKİYÜZLÜLÜKTÜR"



Suruç faillerinin yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini belirten Taşçı, konuşmasının devamında PKK'nın eylemlerine karşı gösterilen farklı tutumu gözler önüne serdi. PKK'lı Karayılan ve Bese Hozat'ın savaş ve başkaldırı çağrılarına rağmen yargılanmak yerine siyaset yapmalarına izin verilmesini "İnsanlık suçlarının karşılığı olarak devlet onlara makam versin, maaş versin!" sözleriyle eleştirdi.



Taşçı, Suruç'la aynı gün ve sonrasında PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarını hatırlatarak, Adıyaman'da şehit edilen Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'dan, Ceylanpınar'da şehit edilen polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'a; Malazgirt'te şehit edilen Binbaşı Arslan Kulaksız'dan, Dağlıca ve Iğdır'da şehit edilen asker ve polislere kadar birçok olayı tek tek sıraladı ve “PKK’ya insanımızı katletmeyi hak mı görüyorsunuz!” sözleriyle, bu saldırıları "katliam" olarak nitelemeyenlerin, ölenleri "insan" saymayanların ve PKK'yı terör örgütü olarak görmeyenlerin ikiyüzlülük sergilediğini ifade etti.

"MECLİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN, TERÖRE ORTAK DEKLARASYON YAYINLASIN"



Suruç katliamından sonra Meclis'teki partilerin teröre karşı ortak deklarasyon yayınlaması çağrısına HDP'nin karşı çıktığını da hatırlatan Taşçı, "IŞİD'le mücadele çağrısı yapıp, terörle mücadele çağrısı yapamamak ikiyüzlülüktür!" dedi ve cezaevindeki terör faillerine "Suruç katliamını meşru gördüklerini söyledikleri videolar çektirilmesini" ve "demokratikleşme" adı altında yan yana oturulmasını eleştirdi. Konuşmasını tüm terör örgütleriyle mücadele çağrısıyla sonlandıran Taşçı, "Suruç katliamcısı IŞİD'le de, Güvenpark katliamcısı PKK'yla da, Hizbullah'la da, İBDA-C'yle de, TAK'la da, DHKP-C'yle de, bütün terör örgütleriyle; köklerini kazıyana kadar mücadele edilmelidir," ifadelerini kullandı. Taşçı, bunu dile getiremeyenlerin isteğinin demokrasi değil, imtiyaz olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti imtiyazlı terör örgütü besleme çiftliği değildir!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

