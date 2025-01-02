TBMM'de eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: ANKA
TBMM'de eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da 92 yaşında vefat eden eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı.

Ankara'da 92 yaşında vefat eden eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı.

Eski bakan ve Başbakan Yardımcılarından Nahit Menteşe, 31 Aralık'ta vefat etmişti. Nahit Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Şeref Kapısı önündeki alanda düzenlenen törene, Menteşe’nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, birçok milletvekili ve siyasetçi katıldı.

Törenin ardından, siyasiler Menteşe’nin ailesine taziyelerini iletti.

Muğla Milas'ta 1932'de doğan Nahit Menteşe, Gümrük ve Tekel Bakanı (1968), Ulaştırma Bakanı (1969-1970, 1975-1977), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), Milli Eğitim Bakanı (1977-1978, 1993), İçişleri Bakanı (1993-1996) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (1996) olarak görev yapmıştı.

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