Alınan son dakika bilgisine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.
TBMM'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.
Alınan son dakika bilgisine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.
TBMM'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.
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