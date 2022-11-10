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TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:40
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TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi

TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi
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Alınan son dakika bilgisine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.

TBMM'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.

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