TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

TBMM Genel Kurulu, 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak olan ihtisas komisyonlarında başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimlerini yapmak üzere toplandı.

TBMM’de bu hafta Dijital Mecralar Komisyonu ile Milli Eğitim Komisyonu'na yeni başkanlar seçilecek

Seçimlere göre; Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, İçişleri Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çevre Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yeniden seçilirken; Anayasa Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanları değişti. Değişikliğe göre; Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi.