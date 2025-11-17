Çözüm süreci kapsamında komisyon çalışmaları ve görüşmeler sürerken, İçişleri Bakanlığı 2026 bütçesi görüşmelerinde kullanılan Kürtçe ifadeler ilk kez kullanıldı.

KÜRTÇE KELİMELER İLK KEZ MECLİS TUTANAKLARINDA YER ALDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşmasından sonra DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ile Mehmet Rüştü Tiryaki söz aldı. İkili arasında konuşulan Kürtçe kelimeler ilk kez Meclis tutanaklarına yansıdı.

İKİ SAAT SONRA ÇIKARILDI

İki saate yakın süre Meclis tutanaklarında yer alan ifadeler, daha sonra çıkarıldı. Öte yandan Kürtçe ifadeler yerine ilk kez ‘bilinmeyen dil’ ya da ‘x’ kullanılmadı.

Kürtçe ifadeler yerine tırnak içinde 3 nokta işareti kullanılırken sayfa sonunda “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” notu düşüldü.

NE OLMUŞTU?

Kürtçe'nin Meclis'te bir dönem "bilinmeyen dil" olarak 2008'den sonra ise "Türkçe olmayan bir dil" olarak tutanaklara not düşülüyordu. Bugün ise 2 saat sonra kaldırılsa bile ilk kez tutanaklarda Kürtçe ifadeler yer aldı.