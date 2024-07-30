TBMM'de 'mavi vatan' gerginliği! Hulusi Akar ateş püskürdü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / ANKA
TBMM'de 'mavi vatan' gerginliği! Hulusi Akar ateş püskürdü

TBMM'de yaşanan gergin anlar, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın konuşması sırasında kesintiye uğramasıyla başladı. Bu durum üzerine Akar'ın sinirlendiği ve muhalefet milletvekilleri ile arasında tansiyonun arttığı görüldü. Yaşanan bu olay, meclis oturumunun seyrini değiştiren bir tartışma olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gergin anlar, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın konuşması esnasında ortaya çıktı. Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı olan Akar, muhalefet milletvekillerinin sözünü kesmesiyle sinirlendi ve karşılık verdi. Bu durum, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. Akar'ın, konuşmasını kesen vekillere yönelik tepkisi ve kürsüye vurması, meclis sıralarından gelen karşılıklı seslerle daha da belirginleşti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Mavi Vatan konseptini 'masal' olarak tanımlayan Tan'ın ifadeleri ele alındı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, mecliste yaptığı konuşmada bu sözleri kınayarak, Tan'ın bu ifadelerinin vatandaşlar arasında pasaportunun rengi konusunda merak uyandırdığını dile getirdi.

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AKAR, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Mavi Vatan konusunda bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bazı konuları tespit etmemiz lazım. Bazı konuları tespit etmemiz lazım. Bunlardan birincisi; Mavi Vatan, Ana Vatan, Gök Vatan ayrılmaz bir bütündür. Ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum.

Kimi çukurlara gömüldü kimi de denizlerde boğuldu. Mavi Vatan Karadeniz'de Ege'de Akdeniz'de kara suları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları, denizlerimizin altındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimizi... Yani denizlerdeki Misak-ı Millimizdir... Mavi Vatan milli meselemizdir.

Uzaktan yakından birçok devletin çevre denizlerimizdeki fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız. İHA'larımız, SİHA'larımız ve diğer savunma araçlarımız masal değil hayatın gerçekleridir.

Devletimizin askeriyle siviliyle menfaatlerini korumasını masal olarak nitelendirmek büyük bir gaflet, büyük bir ayıp büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca Dışişleri'nde görev yapmış olan bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi ise gerçekten akılara ziyan ki ben birçok CHP'li arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Mavi Vatan’a masal demek Türkiye’nin harekat kabiliyetini kısıtlamaktır.

"VATANDAŞLARIMIZ SAYIN TAN’IN PASAPORTUNUN RENGİNİ SORUYOR"

Bugüne kadar hiçbir oldu-bittiye izin vermedik vermeyeceğimiz. Bir tarafta bizlerle benzer görüşleri açıklayan emekli asker CHP'li bir genel başkan yardımcısı, diğer tarafta yıllarca diplomat kimliğiyle dolaşmış, yerlilik ve millilikle hiçbir ilgisi olmayan bir başka genel başkan yardımcısı... Bu görüş ve açıklamaların CHP’nin görüşleriyle bağdaşmadığı düşünüyoruz. Önceki açıklamaları da göz önünde bulundurulduğunda sayın Tan’ın kime, neye hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Vatandaşlarımız Sayın Tan’ın pasaportunun rengini soruyor. CHP’den bunun cevabını bekliyoruz."

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