EMEP Milletvekili Sevda Karaca, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis'te stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına değindi.

"TBMM çatısı altında, çocukları korumakla sorumlu bu yasama çatısı altında meslek lisesi stajyer kız çocuklarının istismarını öğrendik. Güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu bu çatı altında stajyer çocuklar istismara uğruyorsa eğer, o Yusuf Tekin'in övüne övüne bitiremediği mesleki eğitim adı altında çocukların sürüldüğü o izbe atölyelerde, organize sanayi bölgelerinde patronların, idare amirlerinin neredeyse Allah gibi görüldüğü o fabrikalarda çocuklar neler yaşıyordur siz düşünün.

'Titizlikle soruşturuyoruz' diyorlar. Siz bu zamana kadar herhangi bir şeyi, özellikle de söz konusu kadın ve çocuk istismarı olduğunda ne zaman titizlikle soruşturdunuz da bunu titizlikle soruşturacağınıza inanalım? Kalkıp 'münferit' açıklaması yapacaklar. Şimdiden söylüyoruz bu çatı altında yaşanan bu vahim olayı kişilere mal edecekler."

Yaşanan istismar olayının münferit bir olay olmadığını belirten Karaca, Evrensel gazetesinde 1 Mart 2018 tarihinde yayınlanan bir haberi göstererek, "'TBMM'de lise öğrencisi bir stajyeri dört ay boyunca taciz ettiği iddiasıyla şikayet edilen F.K. memurluktan çıkartıldı' diyor. Bu Meclis'te daha önce de stajyer öğrencilerin taciz edildiği vakalar var. Meclis başkanları o zamandan bu zamana ne yaptılar? Bu çatı altında staj gören çocuklardan sorumlu olanlara buradan soruyoruz" dedi.

'BU ÇOCUKLARI İSTİSMARA, ŞİDDETE, ÖLÜME AÇIK HALE GETİRİYORSUNUZ'

Biz MESEM ve meslek lisesi uygulamalarının sakıncalarını yıllardır anlatıyoruz. Bu çocukları istismara, şiddete, ölüme açık hale getiriyorsunuz. Ama Bakan, organize sanayi bölgelerinin içine açtığı liselerle övünüyor. 14-15 yaşındaki çocukları sanayinin içine bırakıyor. MESEM'lerdeki çocuk ölümlerinden nasıl bu iktidar sorumluysa bu çocukların taciz edilmesinden de bu iktidar ve bu uygulamanın can siperhane savunucusu Yusuf Tekin sorumludur. Yusuf Tekin birazcık utancın varsa şu dakika istifa edersin. Bu failler Meclis çatısı altında, bu güvenlik ortamının içinde bile bu suçları işleme cesaretini bu iktidarın zihniyetinden alıyor. Çocuk istismarını meşru gören iktidar aklından alıyor. O yüzden bu çatı altında yaşanan bu korkunç olaylarla ilgili herhangi bir AKP'linin çıkıp kınamaya falan hakkı yoktur. Artık herkes sorumluluğunu bilecek" dedi.