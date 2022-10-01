1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TBMM'de yeni dönem başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı, meclis başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıyla başladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 14:08
Takip Et

TBMM'de yeni dönem başladı

TBMM'de yeni dönem başladı
+
Aa
-

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz.

Vatanımızı özgür, devletimizi kudretli olması için mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını tüm şehitlerimizi, minnetle şükranla yad ediyorum.

Bir devlet tarihi bir devir olarak değerlendirilir.

Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.

Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır.

Yakın zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde tahıl krizinin çözülmesi güzel bir örnektir. Farklı ülkelerden destek ve teşekkür mesajları gelmiştir. Rusya-Ukrayna arasında esir takasının gerçekleşmesine de Türkiye öncülük etmiştir.

Değişen şartlar ne olursa olsun, bazı ülkelerin ikiyüzlü tavırları devam etse de Türkiye her zaman barıştan yana olacaktır.

Dünyanın bütün güçleri, özellikle bölgemizdeki devletler Türkiye'nin taleplerine kayıtsız kalma durumuna düşmesinler.

Bu ölümcül bir yaklaşım olur.

Azerbaycan vatan muharebesiyle birlikte hukuksuzluğa son vermiştir.

KKTC'yle ilgili gelişmelerde de çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. Türkiye, KKTC'nin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu
﻿Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu
﻿Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu
﻿İstanbul Belbim personel alacak
﻿İstanbul Belbim personel alacak
﻿İstanbul Belbim personel alacak
﻿Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. 1231 kişi ölüm yolculuğundan kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. 1231 kişi ölüm yolculuğundan kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. 1231 kişi ölüm yolculuğundan kurtarıldı
﻿Sinyal verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Sinyal verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Sinyal verme kavgasında cadde ringe döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.