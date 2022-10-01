TBMM'de yeni dönem başladı

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz.

Vatanımızı özgür, devletimizi kudretli olması için mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını tüm şehitlerimizi, minnetle şükranla yad ediyorum.

Bir devlet tarihi bir devir olarak değerlendirilir.

Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.

Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır.

Yakın zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde tahıl krizinin çözülmesi güzel bir örnektir. Farklı ülkelerden destek ve teşekkür mesajları gelmiştir. Rusya-Ukrayna arasında esir takasının gerçekleşmesine de Türkiye öncülük etmiştir.

Değişen şartlar ne olursa olsun, bazı ülkelerin ikiyüzlü tavırları devam etse de Türkiye her zaman barıştan yana olacaktır.

Dünyanın bütün güçleri, özellikle bölgemizdeki devletler Türkiye'nin taleplerine kayıtsız kalma durumuna düşmesinler.

Bu ölümcül bir yaklaşım olur.

Azerbaycan vatan muharebesiyle birlikte hukuksuzluğa son vermiştir.

KKTC'yle ilgili gelişmelerde de çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. Türkiye, KKTC'nin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.