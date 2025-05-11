TBMM’de yoğun mesai: Kanunlar ve komisyonlar

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ele alınacak.

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü start verecek. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği düzenlemelerdeki hukuki boşlukları doldurmak ve uygulamadaki belirsizlikleri gidermek için hazırlanan “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülecek. Teklifle, kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurumları, kurul, üst kurul ve kuruluşların mesleğe özel yarışma sınavıyla yapacağı alımlarda 35 yaş sınırı getirilecek. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin tasarrufundaki alanlar, TRT’ye görev ve faaliyetleri için bedelsiz tahsis edilebilecek.

TBMM'de bu hafta: Gündemde hangi konular var?

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço ve hesaplarını incelemeye devam edecek. Komisyon, salı günü Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ), Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü ve Nükleer Teknik Destek AŞ’yi, çarşamba günü Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’yi, perşembe günü ise Ziraat Bankası yetkililerini dinleyecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu “Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek için toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise rapor hazırlığı için bir araya gelecek.

Kartalkaya’daki otel yangınını inceleyen komisyon, çarşamba günü Bolu Valiliği’ni ağırlayacak. Aynı gün Dilekçe Komisyonu, itiraz edilen Başkanlık Divanı kararlarını, perşembe günü ise Kamu Denetçilerinin 2024 Yıllık Raporu’nu ilgili yetkililerle değerlendirecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmaları dışında, salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek. Partilerin grup başkan vekilleri, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları gerçekleştirecek.

TBMM'de bu hafta: Gündemde hangi konular var?