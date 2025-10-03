TBMM'deki komisyonda "özerklik" talebi

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinin hukuki zeminin hazırlanmasına yönelik TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dün gerçekleşen oturumda hukukçular söz aldı.

HUKUKÇULAR DİNLENDİ

TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen 13. toplantında Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk’ün öneri ve görüşleri alındı.

SKANDAL TALEPLERİ SIRALADI

Prof. Dr. Abdurrahman Eren, komisyonda yaptığı konuşmada skandal talepleri tek tek sıraladı.

Eren, konuşmasında "Siyasi partiler kanunu yenilenmeli. Kayyum uygulaması sona ermeli. Anadili konusunda düzenlemeler yapılmalı. Toplantı gösteri yürüyüşleri kanununda iyileştirmeler yapılmalı. Cezaevlerinde, mahkumların temel hakları bağlamında iyileştirmeler yapılmalı. İdari özerklik ilkesi bağlamında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için düzenlemeler yapılmalı" dedi.

UMUT HAKKI UYGULAMASINA DEĞİNDİ

Prof. Dr. Bahri Öztürk de umut hakkı uygulamasına değindi. Umut hakkının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bitiren kişinin durumunun bir komisyon tarafından değerlendirilmesi uygulaması olduğunu söyleyen Öztürk, umut hakkının mutlaka teslim edilmesi gerektiğini savundu.

