TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP'li Enginyurt’un 4, DEM Parti’li Öztürk’ün 2 dosyası var

Düzenleme: Kaynak: AA
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP'li Enginyurt’un 4, DEM Parti’li Öztürk’ün 2 dosyası var

TBMM Başkanlığı, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyasını Karma Komisyon'a sevk etti. CHP’li Enginyurt’un 4, DEM Parti’li Öztürk’ün ise 2 dosyası bulunuyor. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince incelenecek.

TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

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Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan."

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CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor.

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