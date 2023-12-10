Sosyal medyada popüler bir kavram olan ‘tbt’ genellikle instagram’da kullanılmaktadır. TBT sık kullanılan bir terim olsa da ‘tbt’nin açılımı ve ‘tbt’nin ne anlama geldiği ise merak konusu. Peki, TBT ne demek? TBT ne anlama geliyor?

TBT NEDİR?

TBT, nostalji şeklinde ifade edilen popüler kavramdır. TBT terimi Instagram platformunda “#tbt” şeklinde kullanılır. Instagram kullanıcıları, paylaştıkları fotoğrafların açıklama kısmında TBT terimini hashtag şeklinde kullanırlar. Eski zamanlarda çekilen fotoğraflarla birlikte TBT terimi perşembe günleri paylaşılır.

TBT NE DEMEK?

Instagram’da sık karşılaştığımız TBT açılımı ‘Throw Back Thursday’ şeklindedir.

TBT Türkçesi ise ‘geçtiğimiz Perşembe’ olarak çevrilmektedir. Yalnız “geçtiğimiz Perşembe” tam olarak TBT’nin karşılığı değildir.

Instagram kullanıcıları; “#ThrowbackThursday” ve “#TBT” olarak kullanılan hashtag’leri perşembe günü eski fotoğrafların altında kullanır.

TBT NASIL KULLANILIR?

Instagram hesapları, TBT hashtag’ini görünce fotoğrafın önceden çekildiğini anlar. Instagram’da “#tbt” hashtag’i fotoğrafın açıklamasının yapıldığı alanda kullanılır. TBT etiket şeklinde kullanıldığında “Keşfet” bölümüne düşme ihtimali artar.

TBT hastag olarak #tb, #tbt,#throwback hashtagler’i olarak kullanılabilir.

TBT NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANDI?

Wikipedia’nin referans olarak gösterdiği Sports Illustrated’e göre, “nice kicks” isimli bir blog “throwback Thursday” hashtagi ile her perşembe vintage basketbol ayakkabıları paylaşmaya başlamış. TBT akımı bu şekilde yayılmıştır. TBT hashtag diğer günlerde sadece “TB” olarak kullanılır.

TBT Instagram’da yayılmış olsa da diğer sosyal medya platformlarında da kullanılabilmektedir.