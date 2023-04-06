T.C. EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ 2020/15 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/15 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, Yüksek mezar Mevkii, 1410 Ada, 38 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; taşınmazın üzerinde 2 katlı ev, katlı ağıl, tek katlı samanlık ve bahçe duvarı bulunmaktadır. Parselin yola (Atmaca Sokak) tek cephesi bulunmakta olup diğer 3 cephesi komşu parsellerle çevrilidir. Topoğrafik olarak hafif eğimli (%1-3) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz belediyenin elektrik, su, çöp toplama vb. gibi belediye hizmetlerden yararlanan bir konumdadır. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Emirdağ Belediyesine 1.27 km mesafede bulunmakta olup yakın çevresinde 1-3 katlı mesken nitelikli yapılar ve tek katlı depo vb. yapılar bulunmaktadır. A-) Ev Yapısı: İki kattan oluşmakta zemin katı depo vb. amaçlı 1. Katı mesken olarak kullanılan toplam 218,00 m2 brüt kullanım alana sahip, dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplı, taşıyıcı sistemi betonarme olarak imal edilmiştir.

B-) Ağıl Yapısı: Tek kattan oluşmakta olup, taşıyıcı sistemi duvar ve demir profil direklerle

oluşturulmuş olup çatısı sac kaplamadır. 186 m2 alana sahip olup ağıl vb. amaçlı kullanılmaktadır.

C-) Samanlık Yapısı: Tek kattan oluşmakta olup, taşıyıcı sistemi harçlı taş duvarlı, kapı ve pencere

doğramaları demir profilden oluşturulmuş olup çatısı kiremit kaplıdır. 132 m2 alana sahip olup samanlık vb. amaçlı kullanılmaktadır. D-) Bahçe Duvarı: Taşınmazın etrafı muhtelif yerlerde yaklaşık 23 metre uzunluğunda ortalama 1.50 m yüksekliğinde bahçe duvarı ile çevrilmiştir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1410 Ada, 38 Parsel Sayılı Taşınmaz Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 660,37 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı bitişik nizam 3 kat, t.a.k.s:0,80, K.A.A.S:2,40 yapılaşma şartlarına sahip sahip olduğu,

Kıymeti : 1.171.369,80 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, ESKİKACERLİ Mahalle/Köy, Bolvadin Cad. Mevkii, 202 Ada, 37 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Keşif anında kıymet takdiri istenilen taşınmazın üzerinde

bodrum+zemin+2 kat olmak üzere 4 katlı yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum katı depo, zemin kattı

dükkan, 1. ve 2. Katları mesken olarak kullanıldığı görülmüştür. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı çatısı ahşap üzeri kiremit kaplı, pençeleri pvc malzemeden imal edilmiştir. Yapıda asansör bulunmamaktadır. Zemin katta bulunan işyerinin cephesi camekanlı olup kasap dükkanı olarak kullanılmaktadır. İşyerinin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Taşınmaz Şehit Asteğmen Yüksel Şahan Cadessi ile 9005. Sokağın kesiştiği köşebaşı parseldir. Taşınmaz belediyenin elektrik, su, çöp toplama vb. gibi belediye hizmetlerden yararlanan bir konumdadır. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Emirdağ Belediyesine 450 metre mesafede bulunmakta olup yakın çevresinde kaymakamlık, banka şubeleri, çeşitli işyerleri bulunmakta olup merkezi bir konumdadır. Parsel üzerinde bodrum katı kömürlük, depo vb. amaçlı kullanılan, zemin katı dükkan, 1. ve 2. Katı mesken olarak kullanılan toplam 281 m2 alana sahip yapı bulunmaktadır. 21.06.2022 tarih ve 31873 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2022/2 yılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değilşikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan ?Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ?e göre yapı 3 sınıf A grubu yapı sınıfına girmekte olup m2 birim maliyeti 3.200,00 TL/m2?dir. 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren aşınma paylarını gösteren cetvel ve yapının mevcut durumu dikkate alınarak yapı yıpranma oranı %40 olarak alınmıştır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Eskikacerli Mahallesi, 202 Ada, 37 Parsel Sayılı Taşınmaz Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 73,09 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ticaret+konut alanı, bitişik nizam 6 kat, t.a.k.s:1.00, K.A.A.S:6.00 yapılaşma şartlarına sahip sahip olduğu,

Kıymeti : 1.014.605,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 10:14

04/04/2023

Mustafa KARADAĞ

İcra Müdürü

153937

#ilangovtr ILN01808367