T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/1084 Esas

DAVALILAR : AKİF MELİH ÜNKAN Kuşçular Mahallesi 8029 Sokak No:6-13 Kekliktepe Bağevi Urla/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)), Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporununve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle bilirkişi raporuna karşı ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ ile duruşmanın bırakıldığı 07/06/2023 günü saat: 10:15'da bizzat hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr ILN01808057