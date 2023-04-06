T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/217 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/217 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz: İstanbul , Eyüpsultan , ÜÇŞEHİTLER mah., 280 Ada, 38 Parsel, A BLOK 1. BODRUM KAT 8 NOLU Nolu Daire. 2 oda, salon, mutfak, banyo ve wc den oluşmaktadır. 70 m2 'dir

Kıymeti: 1.200.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:30

04/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr ILN01809162

