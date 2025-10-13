

Global çapta ses getiren çalışmanın sonuçları şaşırttı. Çalışmanın sosyal medyada gündeme gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Benzer bir çalışma Türkiye’deki uzmanlar tarafından da uygulandı. En sık kullanılan 5 format üzerine yoğunlaşan uzmanlar, kimlik numaralarının şu şekilde ezberlendiğini tespit etti.



Ezberleme şekilleri şöyle değişiyor;

4+4+3

4+3+2+2,

3+2+2+2+2

3+3+2+3

3+3+3+2



4+4+3 formatında ezberlemeyi tercih edenlerin, durum sorgulayıcı ve sportif bir zekaya sahip olduğu belirtiliyor.Bu gruba dahil olan insanlar, her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve neden-sonuç ilişkisi kurar.



4+3+2+2 formatında ezberlemeyi tercih edenlerin ,kişisel-içsel ve sosyal zekaya sahip olduğu belirtiliyor.



Kimlik numarasını 5 farklı numara grubuna ayırarak ezberleyenler, sosyal ve müzikal zekaya sahip insanlardır. Dışa dönük olup yalnız kalmak istemezler. Yüksek enerjili ve liderlik özelliklerine sahip olan bu kişiler, iletişimde etkilidirler ve ikna kabiliyetleri gelişmiştir. 3-2-2-2-2 şeklinde ezberleyenler, sosyal zekaya sahiptir ve yalnızlıktan kaçınırlar.



3+3+2+3 şeklinde ezberleyenler ise matematiksel ve sosyal zekaya sahiptir. Analitik düşünme konusunda ön plana çıkarlar ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirler.



3+3+3+2 formatı ise en az kullanılan ezberleme yöntemlerinden biri olduğu varsayılıyor. Bu format, genellikle müzikal ve dilbilimsel zekası güçlü bireylere aittir.