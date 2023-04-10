T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/5 28/03/2023
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mah.,
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 83
PARSEL NO : 3
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 17 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DAVALILAR, Nuran KAMBEROĞLU, Muharrem Arap KAMBEROĞLU, Nazan Sinesaf TUŞANER, Nilüfer İrfan YAMANCI, Fazilet Hurşide YILMAZ
İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mah., 83 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
Katip 105807
E imza
Hakim 120784
E imza
#ilangovtr ILN01809582