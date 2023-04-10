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T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:16
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T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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DOSYA NO : 2023/36 ESAS 04/04/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER    : Mersin ili, Akdeniz ilçesi 
MEVKİİ    : Mahmudiye Mahallesi
PAFTA NO    :
ADA NO    : 83
PARSEL NO    : 22
VASFI    :
YÜZÖLÇÜMÜ : 18 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : TUFAN GÜVERTİ, IŞIL AKYÜZLÜ, TÜRKER EVREN GÜVERTİ, MEHMET GÜVERTİ
İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 22 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin  esas sayısında dava açılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

    

Katip 291915
¸e-imza 
 
 
Hakim 195700
¸e-imza 

 

#ilangovtr                                                                                             ILN01809610
 

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