T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/36 ESAS 04/04/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi

MEVKİİ : Mahmudiye Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 83

PARSEL NO : 22

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 18 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : TUFAN GÜVERTİ, IŞIL AKYÜZLÜ, TÜRKER EVREN GÜVERTİ, MEHMET GÜVERTİ

İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 22 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

Katip 291915

¸e-imza





Hakim 195700

¸e-imza

#ilangovtr ILN01809610

