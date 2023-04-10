T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/36 ESAS 04/04/2023
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi
MEVKİİ : Mahmudiye Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 83
PARSEL NO : 22
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 18 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : TUFAN GÜVERTİ, IŞIL AKYÜZLÜ, TÜRKER EVREN GÜVERTİ, MEHMET GÜVERTİ
İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 22 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
Katip 291915
¸e-imza
Hakim 195700
¸e-imza
#ilangovtr ILN01809610