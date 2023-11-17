TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 2023/1393 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi
ADA NO : 1873
PARSEL NO : 26 ve 27
VASFI : Demiryolu
MALİKİN ADI VE SOYADI : Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi,
1873 ada / 26 ve 27 parsel sayılı taşınmazlarda davalıya ait hissenin, TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 21/05/2018 tarih ve 13/111 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili için mahkememizin 2023/1393 esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01931522