TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01

Dosya No: 2023/1393 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi

ADA NO : 1873

PARSEL NO : 26 ve 27

VASFI : Demiryolu

MALİKİN ADI VE SOYADI : Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi,

1873 ada / 26 ve 27 parsel sayılı taşınmazlarda davalıya ait hissenin, TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 21/05/2018 tarih ve 13/111 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili için mahkememizin 2023/1393 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.