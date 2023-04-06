T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/252 Esas

KARAR NO : 2022/799

Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2022 tarihli ilamı ile 89/4 maddesi gereğince 9100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Tuncay ve Sibel kızı, 17/02/1999 doğumlu, Ankara, Polatlı, Şeyhali mah/köy nüfusuna kayıtlı SEMRA CEYLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.04.2023

Mine ÖZDEMİR GÜNER

Yazı İşleri Müdürü

96390¸e-imzalıdır

Selma ASLANCAN

Hakim

219485¸e-imzalıdır

#ilangovtr ILN01809209

