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T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:09
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T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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İ L A N

DOSYA NO : 2021/252 Esas

KARAR NO : 2022/799

 

Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2022 tarihli ilamı ile 89/4 maddesi gereğince 9100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Tuncay ve Sibel kızı, 17/02/1999 doğumlu, Ankara, Polatlı, Şeyhali mah/köy nüfusuna kayıtlı SEMRA CEYLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.04.2023

 

Mine ÖZDEMİR GÜNER

Yazı İşleri Müdürü

96390¸e-imzalıdır

 

Selma ASLANCAN

Hakim

219485¸e-imzalıdır

 

#ilangovtr                                                                    ILN01809209
 

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