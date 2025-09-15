Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G 15 Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 25.09.2025 Tarihine Saat 14:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa KADIKÖY / İSTANBUL yapılacaktır.

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi HaydarPaşa / İSTANBUL 1.000,00 TL (KDV Dahil) yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli yatırılmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.