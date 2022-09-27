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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak

TCDD, İşletmesi Genel Müdürlüğü 4 işçi alacak. Son başvuru 3 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:02
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Teşekkülümüz Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol birinci zabiti ve 2 uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti işe alınacaktır.” Denildi.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

2- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir

3- Adayların; İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti) Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir.

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına katılacaklar.

6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru 10 puan üzerinden olmak üzere mesleki alanda 50 puan toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.)

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü.

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