TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak

Resmi Gazete’de “TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.” Denildi.

Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Sınav Yeri : TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

Sınava Katılma Şartları :

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01.01.2022 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8)Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

Sınava girmek isteyenler ;

1) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

2) Sınav Başvuru Formu (www.tcdd.gov.trinternet adresinden veya elden teslim alınan),

3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

4) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.