TCDD’den AKP’li avukatlara 25 milyonluk kıyak

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, CHP Milletvekili Atilla Sertel, TCDD hakkında yeni iddialarda bulundu. Sertel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) bünyesinde 50’ye yakın avukat bulunmasına rağmen, mevzuata aykırı bir şekilde 12 serbest avukatla sözleşme imzalanarak, aralarında AKP il yöneticilerinin de olduğu bu avukatlara milyonlar aktarıldığını öne sürdü.

Sayıştay’ın tespiti ve uyarıları ile sözleşmeler 10 ay sonra feshedilirken, bu süre zarfında serbest avukatlara 25 milyon TL kanunsuz ödeme yapıldı.

Sözleşme imzalanan ve milyonlar aktarılan avukatların AKP’de siyaset yapan isimler olduğu belirlenirken, bu avukatlardan birinin İstanbul’da AKP içerisinde etkin biri olduğu, üçünün ise AKP Gaziantep, Samsun ve Sinop il yönetim kurullarında görev yaptığı tespit edildi.

Avukatlara 10 ayda 25 milyon TL ödenirken, Sayıştay’ın tespiti ile sözleşme feshedilmek zorunda kalınmasaydı bu rakamın 400 milyon TL’ye çıkacağı ifade edildi.

TCDD’nin 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever tarafından hazırlanan ve Genel Müdür oluru ile imzalanan sözleşmeler feshedildikten sonra ödenen milyonları almak için harekete geçen TCDD, ödediği paraları da geri alamadı.

BİR AVUKATA 8 AYDA 9 MİLYON LİRA ÖDENDİ İDDİASI

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TCDD tarafından AKP’li avukatlara yapılan milyonluk kıyağı açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel şöyle konuştu:

“TCDD’nin kendi bünyesinde 50’ye yakın maaşlı avukatı olmasına rağmen 2021 yılı Ocak ayında icra ve diğer davaların takibi için 12 serbest avukatla sözleşme imzalanmış.

Bu avukatlardan 4’ü İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Sinop’ta olanlar AKP’nin içinden isimler. 25 milyonun içerisinden aslan payını bu dört avukat almış. Geri kalan 8 avukata da daha küçük miktarda paralar aktarılmış.

Örneğin İstanbul’da AKP içerisinde etkin avukatlardan 8 ayda 9 milyon TL’lik ödeme almış. Gaziantep, Samsun ve Sinop AKP İl yönetiminde olduğunu öğrendiğimiz diğer üç avukat da 3 ila 5 milyon arasında ödemeler almışlar.

Yalnızca 10 ayda TCDD’nin kasasından 25 milyon gibi bir para aktarılırken, Sayıştay bu olayı tespit edip üzerine gitmeseydi sözleşme süresi boyunca bu avukatlara ödenecek paranın 400 milyon lirayı bulacağı ifade ediliyor. TCDD’de bu işin başında 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever var.

Görevi kötüye kullanma, haksız menfaat sağlama suçları işleyen bu kişi hakkında ne bir soruşturma açıldı, ne de görevden el çektirildi. Üstelik avukatlara ödenen paralar da geri alınamıyor.

TCDD’nin dolayısıyla devletin milyonları bir avuç AKP’li avukata aktarıldı. Bu milyonluk vurgunu soru önergesi ile Ulaştırma Bakanına da sordum. TCDD’deki bu vurgun ile ilgili gereğini yapıp yapmadıklarını, bu ‘şanslı’ avukatların kimler olduğunu açıklamasını bekliyorum."

"MÜKERRER ÖDEMELER YAPILMIŞ"

TCDD tarafından sözleşme imzalanan serbest avukatlarla ilgili TCDD’nin 2021 yılı Sayıştay raporuna yansıyan bilgileri paylaşan İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, şunları söyledi:

“14 Ocak 2021 tarihli Genel Müdürlük oluru ile doğrudan 12 serbest avukatla imzalanan vekâlet sözleşmesi kapsamında; yaklaşık 7,9 milyon metrekarelik alanın kamulaştırma davaları ile 2 bin 300 adet icra ve diğer dava dosyalarının takip görevi, 2021 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle söz konusu avukatlara devredilmiş. İlgili sözleşmelerin mevzuata aykırı olduğu ve yapılacak ödemelerin kurum zararı oluşturacağı gerekçesiyle Kurum tarafından serbest avukatlarla yapılan sözleşmeler, 13 Aralık 2021 tarihli Genel Müdürlük oluru ile feshedilmiş.

Dava dosyalarının devredildiği tarihten sözleşmelerin feshedildiği tarihe kadar serbest avukatlara muhtelif tutarlarda toplamda 25 milyon TL ödeme yapılmış. TCDD avukatlarının takibi ile rahatlıkla yapılabilecek işler için serbest avukatlarla yapılan sözleşmelerde; aylık ödeme, harcırah, metrekare başı ücretin yanı sıra aynı dosya için mükerrer ödemeler de öngörülmüş.

Serbest avukatlarla sözleşme yapılmasına ilişkin Genel Müdürlük Olurunun alındığı dönemde TCDD Hukuk Müşavirliğinde 2-33 yıl kıdeme sahip 44 avukat çalışmakta olduğu, hizmet alımına yönelik olarak bölge müdürlüklerinin bir talebi olmadığı gibi hizmet alımına ilişkin gereklilik ve zorunluluğa ilişkin herhangi bir personel ihtiyacı da gösterilmediği raporlarda mevcut. Özetle; hiç ihtiyaç olmadığı halde birilerine para aktarmak için sözleşme imzalanmış.”

'SİVAS BAROSU AVUKATINA İZMİR VE ÇEVRESİNDEKİ DOSYALAR VERİLDİ'

Raporda serbest avukatlara ek ödemeler yaratmak için tanınan özel haklarla ilgili de çarpıcı bilgiler bulunduğunu ifade eden Sertel, “O yerde bulunan bir avukat veya vekili ile anlaşma yapılabileceği öngörülmüş olduğu halde; o yerdeki bir avukat yerine farklı yerlerdeki avukatların seçildiği tespit edilmiş.

Farklı yerlerdeki avukatlar seçildiğinden, fazla mutat taşıt ücreti, yevmiye ve hatta konaklama ücreti ödenmesine neden olunmuş. Örneğin; İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukata Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik ili ve ilçelerindeki dosyalar verilmiş.

Yine Ankara Barosuna kayıtlı avukata İstanbul’daki icra dava dosyaları, Sivas Barosuna kayıtlı avukata İzmir ve çevresinde bulunan illerdeki dava dosyaları verilmiş.

Gaziantep Barosuna kayıtlı avukata TCDD Adana Bölgesinin dibindeki dava dosyaları verilmiş.Dolayısıyla, kurum avukatları atıl bırakılırken özel bir sözleşme imzalanan avukatların daha çok para alması için her türlü yöntem denenmiş” diye konuştu.