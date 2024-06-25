TCDD'ye para cezası. Engelli vatandaşın ücretsiz seyahat hakkını 180 gün askıya almıştı

TCDD'ye para cezası

TİHEK'in karar detaylarına göre, engelli birey İ.Ş, aldığı ücretsiz biletlerle iki tren seferine katılmadı. TCDD, son bir ay içinde iki kez trene binmeyen İ.Ş'nin ücretsiz seyahat hakkını 180 gün süreyle askıya aldı. İ.Ş, bu durumu engellilik temelinde ayrımcılık olarak değerlendirerek TİHEK'e başvurdu.

TCDD'nin incelemesi sonucunda, bazı engelli vatandaşların birden fazla tren için bilet aldıkları ve bu biletleri kullanmadıkları, böylece hakkı kötüye kullandıkları tespit edildi. Bu durumun diğer yolcuları mağdur ettiği ve kamu zararına yol açtığı belirtildi. Sayıştay'ın 2019'da bu zararı tespit ettiği ve engelli vatandaşlar tarafından alınan ancak kullanılmayan biletlerin oranının düşürülmesi tavsiye edildiği ifade edildi.

TCDD'nin görüşünde, 1 Aralık 2020'den itibaren suistimalleri önlemek amacıyla kısıtlamaya gidildiği ve bu kararın hakkın kullanımını engelleme değil, TCDD'nin tarafsız, adil ve eşit hizmet sağlama yükümlülüğüne yönelik olduğu vurgulandı.

TİHEK, engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek TCDD'ye idari para cezası verdi. Kararda, TCDD'nin uyguladığı 180 günlük kısıtlamanın, kamu hizmetinin yerine getirilmesi ve kamu zararının önlenmesi gibi meşru gerekçelere dayanmasına rağmen, engelli bireyler üzerinde aşırı ve olağanın ötesinde bir külfet yüklediği belirtildi. Ücretsiz bilet hakkının kötüye kullanılmasının önlenmesi için alternatif çözüm yollarının öngörülmeden yapılan bu uygulamanın orantısız olduğu ifade edildi.