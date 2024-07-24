‘TCG Enez’ mayın avlama gemisi İtalya'da liman ziyareti ve eğitim yaptı

‘TCG Enez’ mayın avlama gemisi İtalya'da

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "TCG Enez," NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında İtalya'nın Taranto şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.

Gemi personeli ve SNMCMG-2 Komutanı Albay Sebastian Barote, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Vincenzo Montanaro'yu da ziyaret etti.

Liman ziyareti sonrasında, İtalya'nın Bari şehrine intikal seyri esnasında Romanya Deniz Kuvvetlerine ait "Ros Balescu" adlı mayın avlama gemisi ile "Seyir, Gemicilik ve Mayın Harbi" konularında eğitim yapıldı.