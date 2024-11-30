TCG Fatih'e ziyareti akını

Ziyaretler saat 13.30'da başladı. Sinop İskelesi'ne gelen vatandaşlar, gemiye binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiyi yakından görmek isteyenler, belli aralıklarla gemiye alındı ve TCG Fatih’i gezme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, geminin donanımları ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Kimileri gemiyle hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi. TCG Fatih'in vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne olan bağlılık ve ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.